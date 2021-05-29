Неудачей закончились испытания американской системы ПРО Aegis

В США на конечном участке полета завершились неудачей испытания американских противоракет SM-6 корабельной системы противоракетной обороны (ПРО) Aegis для перехвата баллистических ракет. Об этом сообщается в распространенном заявлении Агентства по ПРО Минобороны США.

ВМС страны вместе с агентством «провели 29 мая 2021 года <…> испытания системы вооружения Aegis», отмечается в материале.

«Цель испытания заключалась в демонстрации возможностей корабля с системой ПРО Aegis обнаруживать, отслеживать, перехватывать и уничтожать баллистическую ракету средней дальности с помощью двух противоракет Standard Missile 6 [SM-6] Dual II. Однако перехват не был выполнен», — приводит ТАСС фрагмент заявления.

Власти приступили к проверке. Будут тщательно проанализированы результаты испытаний. Благодаря этому получится определить причину «проблем, которые, возможно, препятствовали успешному перехвату».

Агентство по ПРО и ВМС США на сегодняшний день закупают более совершенные противоракеты SM-6. Они созданы на основе варианта SM-2 и могут применяться при выполнении задач как ПВО, так и ПРО.

Накануне стало известно о проведенных Штатами первых испытаний твердотопливного двигателя, которые будут использовать в гиперзвуковых ракетах. В ВМС отметили, что испытания прошли успешно. Впереди совместное с армией тестирование гиперзвукового оружия. Оно пройдет в начале 2022 года.