Мир 25 ноября 2022, 02:17 «Неубиваемая машина». Немцы признали бесполезность санкций после открытия завода «Москвич» Читатели Der Spiegel заявили о бесполезности санкций после открытия завода «Москвич» РИА «Новости»

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Автомобили «Москвич» снова производят в России. Об этой новости написала немецкая газета Der Spiegel, читатели которой сразу же вспомнили о санкциях. Они назвали ограничительные меры бесполезными.

«Совершенно очевидно, что санкции против России не достигают своей цели, а только укрепляют российскую экономику, перед которой ставят последовательные и хорошо продуманные задачи», — написал один из комментаторов под статьей.

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Он подчеркнул, что пока в Москве запускают серийное производство кроссовера «Москвич-3», Германия страдает от инфляции, дефицита энергоносителей и бюджета.

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Немецкие читатели не только порассуждали о бесполезности санкций, но и назвали преимущества «Москвичей». Нашелся пользователь, который проездил на этой машине 20 лет.

«Это — неубиваемая, прочная машина, которая не подведет ни в жару, ни в холод, ни в снег, ни в дождь. <…> Но, конечно, не для некоторых нынешних людей, которым нужен скорее напичканный разными дополнительными функциями автомобиль-игрушка», — подчеркнул он.

Еще один комментатор назвал «Москвич» культовым автомобилем. По его словам, возобновлению производства будут рады многие.