Нетипичный симптом коронавируса показали на фото

Чаще всего такие «шишки» появляются на пальцах рук или ног, отмечается в материале. Подобные образования обычно считались следствием обморожения, но сейчас все больше пациентов с COVID-19 даже в теплое время года жалуются на похожие симптомы.

Команда исследователей из Covid Symptom Study проанализировала снимки 12 тысяч людей. На фотографиях запечатлены кожные проявления инфекции. «Шишки» на пальцах чаще всего появляются у детей и более молодых больных, следует из результатов опроса пациентов.

Бугры могут болеть, но зуд чаще всего не вызывают. После исчезновения «шишки» на месте, где она была, может слезать кожа. Дерматологи, изучив 990 случаев заболевания из 39 разных стран, выяснили, что сыпь может оставаться до 14 дней. Но этот период может растянуться до 130-150 дней.

Ранее авторы издания уже перечислили ключевые различия между коронавирусной инфекцией и гриппом. Одно из них — это инкубационный период инфекции.

На сегодня, по данным университета Джонса Хопкинса, в мире зарегистрировано уже больше 46,3 миллиона зараженных коронавирусной инфекцией. Жертвами нового вируса стали свыше 1,1 миллиона граждан.