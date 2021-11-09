Netflix запустит свой аналог TikTok для детей

Netflix на этой неделе запустит свой аналог TikTok, созданный специально для детей. Так компания хочет привлечь молодую аудиторию на свою платформу, сообщил Bloomberg.

В разделе Kids Clips в приложении Netflix для iOS можно будет найти короткие видеоролики из библиотеки детских программ и фильмов стримингового сервиса. Netflix планирует ежедневно добавлять новые клипы на основе своих текущих и будущих предложений. При этом количество просмотров роликов будет ограничено. За раз ребенок не сможет посмотреть больше 10-20 клипов.

В марте Netflix добавил в свое мобильное приложение ленту коротких юмористических видео. Среди них есть фрагменты кино, сериалов и шоу из библиотеки стриминга. Этот раздел называется «Смешно сразу» (Fast Laughs).

Пользователи сравнивали с TikTok, но в Fast Laughs невозможно загружать свои ролики — лента показывает только контент от Netflix. Видео можно делиться в соцсетях. В компании отметили, что эта функция позволяет добавлять сериалы, фильмы и стендап-выпуски в пользовательский список и сразу начинать просмотр.