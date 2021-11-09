Netflix запустит свой аналог TikTok для детей
Netflix запустит свой аналог TikTok для детей Kids Clips
Netflix на этой неделе запустит свой аналог TikTok, созданный специально для детей. Так компания хочет привлечь молодую аудиторию на свою платформу, сообщил Bloomberg.
В разделе Kids Clips в приложении Netflix для iOS можно будет найти короткие видеоролики из библиотеки детских программ и фильмов стримингового сервиса. Netflix планирует ежедневно добавлять новые клипы на основе своих текущих и будущих предложений. При этом количество просмотров роликов будет ограничено. За раз ребенок не сможет посмотреть больше 10-20 клипов.
В марте Netflix добавил в свое мобильное приложение ленту коротких юмористических видео. Среди них есть фрагменты кино, сериалов и шоу из библиотеки стриминга. Этот раздел называется «Смешно сразу» (Fast Laughs).
Пользователи сравнивали с TikTok, но в Fast Laughs невозможно загружать свои ролики — лента показывает только контент от Netflix. Видео можно делиться в соцсетях. В компании отметили, что эта функция позволяет добавлять сериалы, фильмы и стендап-выпуски в пользовательский список и сразу начинать просмотр.