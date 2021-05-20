Netflix выпустила новый трейлер аниме-сериала Resident Evil: Infinite Darkness

Новый трейлер аниме-сериала от Netflix «Resident Evil: Бесконечная тьма» от Netflix был опубликован на официальном YouTube-канале сервиса. Он выйдет на платформе 8 июля в преддверии 25-летия выхода первой игры Resident Evil на PlayStation. Сериал расскажет о событиях, произошедших через несколько лет после игры Resident Evil 4.

Герои аниме-сериала будет бороться с зомби, загадочным злодеем и политическими заговорами, пишет Sky News. Леон С. Кеннеди и Клэр Редфилд будут расследовать несанкционированный доступ к файлам Белого дома.

Resident Evil — одна из самых узнаваемых и популярных игровых франшиз в мире, на данный момент показавшая более полдюжины выпусков, а также серию фильмов, охватывающих период с 2002 по 2017 год.

По всему миру было распространено более 100 миллионов копий игры. Первая Resident Evil вышла в 1996 году, последняя — Resident Evil Village — была запущена в начале января 2021 года.

Представители компании Capcom сообщили, что в пробную бесплатной версии последней игры пользователи смогут за 15 минут ознакомиться с графикой, исследовать замок и пройти головоломки. Попробовать игровой процесс будет нельзя.