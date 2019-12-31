Netflix составил рейтинг лучших сериалов и фильмов 2019 года

Популярность контента была рассчитана с учетом не только страны. Во внимание брались показатели всех домохозяйств, члены которых в течение 28 дней после релиза контента смотрели сериал, аниме или фильм не менее двух минут. Если с премьеры прошло меньше времени, то Netflix составлял прогноз популярности, учитывая изначальную статистику.

В Соединенных Штатах самыми популярными проектами оказались «Загадочное убийство», третий сезон «Очень странных дел», «Шестеро вне закона», вторая часть «Суперсемейки», «Ирландец», «Ведьмак» и ряд других фильмов и сериалов. В Великобритании зрители проявили наибольший интерес к «Исчезновению Мэдлин Маккананн». Из сериалов больше всего британских зрителей было у «Ведьмака».

В Японии лидерами рейтинга стали «Голый режиссер», «Дом с террасой: Токио 2019-2020», «Шестеро вне закона», «Гинтама — 2». Зрителям были наиболее интересны аниме «Ультрамен» и «Евангелион».

Данные по России не были опубликованы.