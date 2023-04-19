Мир 19 апреля 2023, 09:46 Netflix решила закрыть сервис по доставке DVD-дисков спустя 25 лет работы Netflix закроет сервис по доставке DVD-дисков с 29 сентября Unsplash

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Netflix решила закрыть сервис по доставке DVD-дисков после 25 лет работы. Диски будут доставлять до 29 сентября 2023 года, указано в заявлении, появившемся на сайте компании.

«После невероятных 25 лет мы решили закрыть DVD.com в конце этого года», — отмечается в пресс-релизе.

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Представители компании пояснили, что видели своей задачей обеспечение лучшего сервиса для своих клиентов, однако по мере сокращения бизнеса «это становится все труднее».

Netflix начинала свою деятельность как раз с продажи DVD по почте. С 1998 года компания доставила свыше 5,2 миллиарда дисков. Число подписчиков сервиса достигло 40 миллионов. На самом первом доставленном компанией диске был фильм 1988 года «Битлджус». Его отправили 10 марта 1998 года. Самым востребованным в сервисе фильмом стала спортивная драма «Невидимая сторона».

Стриминговый сервис Netflix работает с 2007 года. Количество его подписчиков превысило 200 миллионов. Но именно сервис по продаже DVD-дисков вывел стриминг на лидирующие позиции.