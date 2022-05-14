Netflix предложил несогласным с политикой компании сотрудникам уволиться

Netflix посоветовал своим же сотрудникам покинуть компанию в случае, если они оскорблены производимым стриминговым сервисом контентом. Такое заявление содержится в записке, которую опубликовало Variety.

«Netflix предлагает разнообразие историй, даже если некоторые продукты противоречат нашим личным ценностям. В зависимости от вашей роли вам, возможно, придется работать над продуктами, которые вы можете посчитать вредными», — сказано в меморандуме. Документ получил название «Культура Netflix — стремление к совершенству».

Как указано, если участвующему в создании контента сотруднику будет трудно «поддерживать широту продукции компании», он может уволиться, отметила газета «Известия».

Заявление компания выпустила после устроенной сотрудниками забастовки. Люди запротестовали из-за предложения гендиректора стримингового сервиса Теда Сарандоса транслировать специальный выпуск комика Дэйва Шаппелла. До этого Шаппелл выступал с критикой трансгендерного сообщества.

В меморандуме отмечается, что компания работает «для разнообразия аудиторий и вкусов». Netflix, как указано, позволяет зрителям самим решать, что им подходит.

Netflix предстоят судебные разбирательства. Акционеры компании подали против нее коллективный иск. Об этом стало известно в начале мая. Руководство стримингового сервиса обвинили в предоставлении ложной информации о росте числа подписчиков.