Netflix покажет российский документальный фильм о «Крестах»

Эта картина — проект телеканала «Россия» и режиссера Ангелины Голиковой про одну из старейших тюрем России. Фильм будет доступен подписчикам сервиса на русском языке с английскими субтитрами уже 1 января 2021 года.

«Проект телеканала „Россия“ станет первым российским документальным фильмом на Netflix. Фильм ‘’Кресты’’ будет представлен на международной платформе на русском языке с английскими субтитрами. Оператором сделки стал партнер Netflix по контенту на территории Центральной и Восточной Европы компания The H Collective (Германия)», — поделились в пресс-службе телеканала.

Картина рассказывает об истории одной из старейших тюрем России. В ней отбывали наказание в разное время важные люди для отечественной истории и культуры — маршал Советского Союза Константин Рокоссовский, художник Казимир Малевич, поэт Иосиф Бродский, актер Георгий Жженов и другие.