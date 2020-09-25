facebook_pixel
    25 сентября 2020, 15:30

    Netflix покажет российский документальный фильм о «Крестах»

    Анастасия Кременчугская

    Netflix, стриминговая американская платформа, покажет первый российский документальный фильм о петербургской тюрьме «Кресты». Об этом сообщило RNS.

    Эта картина — проект телеканала «Россия» и режиссера Ангелины Голиковой про одну из старейших тюрем России. Фильм будет доступен подписчикам сервиса на русском языке с английскими субтитрами уже 1 января 2021 года.

    «Проект телеканала „Россия“ станет первым российским документальным фильмом на Netflix. Фильм ‘’Кресты’’ будет представлен на международной платформе на русском языке с английскими субтитрами. Оператором сделки стал партнер Netflix по контенту на территории Центральной и Восточной Европы компания The H Collective (Германия)», — поделились в пресс-службе телеканала.

    Картина рассказывает об истории одной из старейших тюрем России. В ней отбывали наказание в разное время важные люди для отечественной истории и культуры — маршал Советского Союза Константин Рокоссовский, художник Казимир Малевич, поэт Иосиф Бродский, актер Георгий Жженов и другие.

    Новости SMI.FM