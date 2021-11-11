Netflix показал кадры из «Игры в кальмара» без спецэффектов

Стриминговый сервис Netflix выложил в Сеть видео со съемок корейского сериала «Игра в кальмара» до и после наложения графических эффектов. Ролик появился в Twitter.

«Смотрите, как „Игра в Кальмара“ выглядела до наложения спецэффектов»

Выяснялось, в первой серии рисунки на стенах ненастоящие. Момент, когда люди прыгают на стеклянные платформы, тоже оказался сделан с помощью эффектов. На самом деле артисты прыгали на листы фанеры. При этом режиссер Хван Дон Хек заявил, что все показанные в первой серии люди настоящие.

По его словам, когда только создавался сюжет сериала, никто в него не верил и не хотел вкладываться. История считали слишком жестокой. Об этом сообщило News.ru.

Однако после того, как «Игра в кальмара» получила большой международный успех, сериал решили продлить на второй сезон. Когда начнутся съемки пока не известно, режиссер занят планированием продолжения. Хван Дон Хек сказал, что основным мотивом нового сезона могут стать рассуждения о роли полиции в современном обществе.