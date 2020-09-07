Netflix опубликовал первые кадры фильма «Манк»
Netflix, стриминговый сервис, поделился кадрами из фильма «Манк». Его снимает Дэвид Финчер. Об этом сообщила «Газета.ru».
Это черно-белая картина, рассказывающая о сценаристе Хермане Манкевиче, который написал сценарий фильма «Гражданин Кейн». Действие разворачивается в 30-е годы, главные роли исполнили Гэри Олдман («Темные времена», «Прачечная») и Аманда Сейфрид («Первая реформатская церковь», «Твин Пикс»).
Фильм должен выйти на сервисе этой осенью.