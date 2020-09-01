Netflix бесплатно покажет 10 фильмов
Netflix открыл бесплатный доступ к 10 фильмам и сериалам. Об этом сообщил сайт ToDay News Ufa.
Пользователи смогут без оформления подписки посмотреть фильмы «Загадочное убийство», «Птичий короб», «Два папы» и первые части сериалов «Очень странные дела», «Элита», «Когда они нас увидят», «Наша планета», «Грейс и Фрэнки», «Босс-молокосос: Снова в деле» и шоу «Любовь слева».
По окончании просмотра первых частей сериалов Netflix предложит оформить подписку, а перечисленные фильмы будут доступны бесплатно в полном объеме.