Netflix бесплатно покажет 10 фильмов

Пользователи смогут без оформления подписки посмотреть фильмы «Загадочное убийство», «Птичий короб», «Два папы» и первые части сериалов «Очень странные дела», «Элита», «Когда они нас увидят», «Наша планета», «Грейс и Фрэнки», «Босс-молокосос: Снова в деле» и шоу «Любовь слева».

По окончании просмотра первых частей сериалов Netflix предложит оформить подписку, а перечисленные фильмы будут доступны бесплатно в полном объеме.