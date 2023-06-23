Мир 23 июня 2023, 05:20 Нетаньяху заявил о появлении у границ Израиля поставляемого ВСУ оружия Премьер Израиля Нетаньяху заявил о появлении у границ страны поставляемого Киеву оружия Pxhere

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Оружие, которое страны Запада поставили Киеву, уже появляется у границ Израиля. Об этом израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху сообщил в интервью газете The Jerusalem Post.

Говоря о позиции израильского правительства в отношении ситуации вокруг Украины, Нетаньяху заметил, что Израиль находится в особом положении, отличающемся от любой поддерживающей Украину страны Запада.

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«Во-первых, у нас близкая военная граница с Россией», — сказал политик.

Он пояснил, что израильские пилоты летают рядом с российскими в небе над Сирией.

Кроме того, по словам Нетаньяху, Израиль обеспокоен тем, что системы вооружений, которые будут переданы Киеву, могут оказаться в Иране, и впоследствии использоваться против Тель-Авива. Это, как заметил политик, уже произошло с противотанковыми вооружениями Запада. Их обнаружили у границы Израиля, пояснил Нетаньяху.

Ранее глава офиса украинского президента Андрей Ермак призвал Тель-Авив оказывать больше помощи Украине. По его мнению, для Нетаньяху «пришло время посетить Украину, чтобы поддержать и заявить о своей поддержке». Ермак охарактеризовал Израиль как наиболее нейтральную среди стран, у которых хорошие отношения с Украиной.