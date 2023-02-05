Мир 05 февраля 2023, 01:21 Нетаньяху заявил о компромиссе в отношениях с Путиным Премьер Нетаньяху: Россия и Израиль решили действовать каждый на своей стороне РИА «Новости»

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что в отношениях с президентом России Владимиром Путиным нашел компромисс, который устраивает обе стороны. Об этом израильский лидер сообщил в интервью французскому телеканалу LCI.

«В наших отношениях с Путиным мы нашли компромисс, который служит интересам Израиля и не нарушает национальные интересы России», — сказал Нетаньяху.

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По его словам, Израиль и Россия решили действовать каждый на своей стороне.

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Также премьер-министр Нетаньяху отметил, что Израиль готов изучить возможность поставки вооружений Украине с учетом национальных интересов. Он напомнил, что вопрос предоставления оружия ВСУ отвергло предыдущее правительство страны. Как добавил израильский лидер, он изучит этот вопрос и ответит на него «в наиболее адекватной манере».

Ранее политик заявил о своей готовности стать посредником в рамках переговорного процесса между Россией и Украиной. Но при условии, если его об этом попросят обе стороны и США. Нетаньяху также напомнил, что Израиль продолжает оказывать гуманитарную помощь Украине.