Нетаньяху вернул мандант на формирование кабмина президенту Израиля

Изральский премьер-министр Биньямин Нетаньяху не справился с формированием правительства страны в заданный срок. Право на создание кабмина вернулось к главе государства Реувену Ривлину. Об этом сообщила «Политика сегодня».

Президент Израиля Ривлин доверил премьер-министру страны заняться формированием нового правительства по итогом выборов в парламент 24 созыва. Переговоры должны были вестись не боле 28 дней, как следует из местного законодательства. Теперь у Ривлина есть три дня, чтобы договориться с лидерами представленных в кнессете партий.