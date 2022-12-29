Мир 29 декабря 2022, 18:29 Нетаньяху в третий раз стал премьер-министром Израиля Новым премьер-министром Израиля стал Биньямин Нетаньяху РИА «Новости»

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Лидер партии «Ликуд» Биньямин Нетаньяху в третий раз стал премьер-министром Израиля, сообщило издание The Times of Israel. Политик уже принес присягу, для него это шестой срок в должности главы израильского правительства.

Парламент страны (Кнессет) высказал доверие созданному Нетаньяху правительству. За это решение проголосовали 63 депутата из 120, еще 54 высказались против. Политика уже привели к присяге. В кабмине лидера партии «Ликуд» будут работать 31 министр и пять их заместителей.

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Предшественник нового премьера Яир Лапид покинул заседание, не пожав ему руку.

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Для Нетаньяху это третий приход на должность главы правительства и шестой срок. Он пообещал, что обеспечит политическую стабильность Израиля после пяти избирательных кампаний с 2019 года. Ранее он был премьером страны с 1996 по 1999-й и с 2009 по 2021 годы.

Днем 22 декабря президент Владимир Путин созвонился с Биньямином Нетаньяху. Российский лидер поздравил политика с Ханукой и с победой на парламентских выборах страны. Главы государств также обсудили ситуацию на Украине.