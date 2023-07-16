Мир 16 июля 2023, 12:29 Нетаньяху в сердце имплантировали прибор для мониторинга аритмии Yedioth Ahronoth: в сердце Нетаньяху имплантировали прибор для отслеживания аритмии Unsplash

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Кардиологи имплантировали в сердце премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху специальный прибор для мониторинга сердечной аритмии. Об этом сообщила газета Yedioth Ahronoth.

По данным издания, операцию провели кардиологи госпиталя Tel HaShomer. С помощью устройства они намерены выяснить, может ли нарушение сердечного ритма стать причиной плохого самочувствия политика. Медики порекомендовали Нетаньяху снизить физическую нагрузку, чтобы избежать серьезных проблем со здоровьем.

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Нетаньяху 15 июля оказался в отделении неотложной помощи больницы Tel HaShomer возле Тель-Авива. Политику стало плохо, и он приехал в больницу в сопровождении своего кортежа. Первичным диагнозом назвали обезвоживание — накануне премьер провел несколько часов на жаре у Тивериадского озера. После обследования личный врач 73-летнего Нетаньяху Цви Беркович заявил, что состояние пациента хорошее и стабильное.