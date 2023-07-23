Мир 23 июля 2023, 11:54 Нетаньяху успешно перенес операцию по установке кардиостимулятора Kan: операция по установке Нетаньяху кардиостимулятора прошла без осложнений РИА «Новости»

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Премьер-министр Биньямин Нетаньяху успешно перенес операцию по установке кардиостимулятора, он чувствует себя хорошо. Об этом сообщила радиостанция Kan.

«Операция прошла в штатном режиме, без осложнений. Дата выписки политика из клиники пока что неизвестна», — указали в материале.

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Процедура прошла в госпитале «Тель ха-Шомер» в пригороде Тель-Авива.

Врачи рекомендовали премьеру провести операцию около недели назад после выявления сердечной аритмии.

После операции медики должны контролировать реакцию организма на работу кардиостимулятора и отслеживать все изменения, например в артериальном давлении.

Две недели назад стало известно, что Нетаньяху доставили в больницу с обезвоживанием. Перед этим 73-летний политик провел несколько часов без головного убора на открытом солнце у Тивериадского озера.