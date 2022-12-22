Мир 22 декабря 2022, 02:46 Нетаньяху сообщил президенту Израиля о формировании правительства — СМИ Haaretz: Нетаньяху сообщил президенту Израиля Герцогу о формировании правительства Pxhere

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Лидер израильской партии «Ликуд» Биньямин Нетаньяху сообщил президенту Израиля Ицхаку Герцогу о формировании правительства. Об этом написало издание Haaretz.

Как указано в материале, Нетаньяху сообщил об этом в телефонном разговоре в среду, 21 декабря.

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«Нетаньяху позвонил в среду вечером президенту Ицхаку Герцогу, чтобы сообщить о том, что он успешно сформировал правительство», — говорится в статье.

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Церемония приведения к присяге нового правительства Израиля пройдет не позднее 2 января 2023 года, уточнили журналисты. Вероятной датой церемонии, по информации источников издания, является 27–28 декабря.

В начале декабря стало известно, что Нетаньяху обратился к израильскому президенту с просьбой продлить ему мандат на формирование нового кабинета министров страны. Как тогда отмечал лидер партии «Ликуд», партия уже заключила предварительные соглашения со всеми потенциальными партнерами, но на тот момент еще оставались нерешенные вопросы.

Ранее Нетаньяху объяснил свое мнение по поводу поставок оружия на Украину. По его словам, если Израиль будет поставлять Киеву оружие, то оно впоследствии может попасть в Иран и использоваться против самого Израиля.