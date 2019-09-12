Нетаньяху рассказал, почему Иран угрожает России

Москва может пострадать из-за радикальной формы ислама, которую насаждает Тегеран. Отношения России и Ирана едва ли укрепляются, в том числе из-за несовпадения позиций двух стран.

Об исходящей с иранской стороны опасности заявил в интервью сайту РБК премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

«Мне не кажется, что эти отношения (между Москвой и Тегераном — прим. ред.) укрепляются. <…> Не думаю, что позиции России и Ирана всегда совпадают», — заметил Нетаньяху.

Он добавил, что высказывал обратное мнение в беседах с президентом России Владимиром Путиным, указывая на радикальный ислам как «самую большую опасность для будущего» РФ. Шиитов, управляемых Ираном, израильский премьер охарактеризовал как стремящихся «обладать ядерным вооружением» и пытающихся «завоевать Ближний Восток».

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«В конечном итоге он (шиитский ислам — прим. ред.) направит свою идеологию и оружие не только на Израиль и Запад, но и на Россию тоже. Потому что он против нашей общей культуры и хочет править миром», — подчеркнул Биньямин Нетаньяху.

По словам премьер-министра Израиля, он не допустит размещения иранских военных в Сирии и их появлению «прямо на заднем дворе».

Президент России Владимир Путин и Биньямин Нетаньяху встретятся 12 сентября в Сочи. Лидеры двух стран обсудят двустороннее сотрудничество и происходящее на Ближнем Востоке. Военная политика Ирана в ходе переговоров является одной из постоянных тем.