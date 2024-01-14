Мир 14 января 2024, 09:12 Нетаньяху призвал закрыть границу между Газой и Египтом Нетаньяху заявил, что граница между Египтом и Газой должна быть закрыта РИА «Новости»

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о необходимости перекрытия границы между сектором Газа и Египтом. Этот шаг даст Израилю полный контроль над доступом палестинского анклава к миру, сообщил телеканал CNN.

«Мы уничтожим ХАМАС, мы демилитаризуем Газу, а военная техника и другое смертоносное оружие будет продолжать поступать в этот южный проход, поэтому, конечно, нам нужно его закрыть», — сказал Нетаньяху.

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Израиль не будет считать войну оконченной до тех пор, пока не закроет Филадельфийский коридор, служащий буферной зоной на границе между Египтом и сектором Газа. Но Египет уже предостерегал Израиль от военных операций на этом участке.

Генеральная Ассамблея ООН проголосовала за требование немедленного гуманитарного прекращения огня в раздираемом войной секторе Газа. Это стало упреком США, которые неоднократно блокировали призывы, передавал CNN.

Ранее десятки тысяч американцев собрались в Вашингтоне на митинг в поддержку прекращения огня в секторе Газа. Многие участники также пришли с плакатами в поддержку Йемена.