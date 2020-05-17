    17 мая 2020, 18:13

    Нетаньяху призвал начать аннексию палестинских территорий

    Анатолий Минкин

    Израиль получил новое правительство после четвертых с сентября выборов в парламент. Представляя новый Кабмин в Кнессете, премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху заявил, что сейчас самое хорошее время для проведения аннексии палестинских территорий в пользу еврейских поселений. Об этом сообщил ТАСС.
    Нетаньяху призвал начать аннексию палестинских территорий

    Речь идет о Западном береге реки Иордан. По сути, это анклав на территории Израиля, который контролируется Палестинской национальной администрацией. Статус этих территорий остается предметом споров.

    Нетаньяху заявил, что эти земли исконно принадлежали евреям, а значит Израиль имеет на них полное право.

    «Эти территории являются местом, где еврейский народ появился и развивался. Пришло время распространить на них израильский суверенитет», — подчеркнул он.

    Ранее о необходимости аннексии палестинских территорий заявил посол США в Израиле Дэвид Фридман. Все это часть разработанной кабинетом Трампа программы по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке, которую также называли «сделка века».

    Палестина отказалась рассматривать эту идею после переноса американского посольства в Иерусалим. А после объявила о разрыве всех отношений с Израилем и США.

    Новый Кабинет министров Израиля сформирован путем соглашения между партиями «Ликуд» и «Кахоль-Лаван». Их контролируют Нетаньяху и бывший начальник Генштаба израильской армии Бени Ганц. Премьерами оба политика будут по очереди. Смена произойдет после 18 месяцев. В новом правительстве сформировали 36 ведомств. Это крупнейший Кабмин в истории страны.