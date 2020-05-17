Нетаньяху призвал начать аннексию палестинских территорий

Речь идет о Западном береге реки Иордан. По сути, это анклав на территории Израиля, который контролируется Палестинской национальной администрацией. Статус этих территорий остается предметом споров.

Нетаньяху заявил, что эти земли исконно принадлежали евреям, а значит Израиль имеет на них полное право.

«Эти территории являются местом, где еврейский народ появился и развивался. Пришло время распространить на них израильский суверенитет», — подчеркнул он.

Ранее о необходимости аннексии палестинских территорий заявил посол США в Израиле Дэвид Фридман. Все это часть разработанной кабинетом Трампа программы по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке, которую также называли «сделка века».

Палестина отказалась рассматривать эту идею после переноса американского посольства в Иерусалим. А после объявила о разрыве всех отношений с Израилем и США.

Новый Кабинет министров Израиля сформирован путем соглашения между партиями «Ликуд» и «Кахоль-Лаван». Их контролируют Нетаньяху и бывший начальник Генштаба израильской армии Бени Ганц. Премьерами оба политика будут по очереди. Смена произойдет после 18 месяцев. В новом правительстве сформировали 36 ведомств. Это крупнейший Кабмин в истории страны.