Мир 15 июля 2023, 18:50 Нетаньяху прибыл в отделение неотложной помощи Израиля из-за плохого самочувствия — СМИ Премьер-министр Израиля Нетаньяху прибыл в отделение неотложной помощи, ему стало плохо Government Press Office / CC BY-SA 3.0 / Википедия

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 15 июля оказался в отделении неотложной помощи больницы Tel HaShomer возле Тель-Авива. Политику стало плохо, и он приехал в больницу в сопровождении своего кортежа, передало радио Kan.

По данным канала, сейчас главе кабмина уже стало лучше, его направили пройти обследование и тестирование. В Tel HaShomer также прибыл личный врач 73-летнего Нетаньяху Цви Беркович, он заявил, что состояние пациента хорошее и стабильное.

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«Он проходит обследование», — говорил он 12-му каналу израильского телевидения.

В канцелярии министра сообщили, что Нетаньяху в норме. Первичный диагноз — обезвоживание, передавало РИА «Новости». Накануне мужчина провел несколько часов на жаре у Тивериадского озера.

Нетаньяху находится на должности премьера дольше всех в истории страны. Впервые политик занял ее в 1996 году и пробыл на ней до 1999-го. Затем Нетаньяху был премьер-министром с 2009 по 2021 год и вновь занял должность в декабре 2022-го. Год, с 2018 по 2019-й, он был министром обороны Израиля.