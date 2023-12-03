03 декабря 2023, 08:07
Нетаньяху предупредил «Хезболлу» о последствиях полномасштабной войны с Израилем
Нетаньяху: вступление «Хезболлы» в войну приведет к уничтожению Ливана
Если «Хезболла» решит вступить в полномасштабную войну с Израилем, это приведет к уничтожению Ливана, предупредил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху. Его процитировало издание The Times of Israel.
«Мы восстановим безопасность на севере и на юге. Если „Хезболла“ совершит ошибку и начнет крупномасштабную войну, она уничтожит Ливан собственными руками», — пригрозил Нетаньяху на пресс-конференции.
Реклама
Он указал, что в последние недели ЦАХАЛ регулярно отвечает на атаки со стороны ливанской группировки на северной границе. Уничтожаются «террористические ячейки» и боеприпасы.
Еще в середине ноября премьер отметил, что попытки «Хезболлы» «испытывать» Израиль могут стать для нее «ошибкой всей жизни». При этом Нетаньяху призвал ЦАХАЛ «готовиться к любому сценарию» в связи с обменом ударами с «Хезболлой» на севере.
Ранее СМИ писали о наличии у шиитской группировки противокорабельных ракет «Яхонт», полученных более 10 лет назад в Сирии.
Израиль
Конфликт Израиля и Палестины
Реклама
Реклама