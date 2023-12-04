04 декабря 2023, 13:42
Нетаньяху предрекли судьбу Милошевича
Президент Турции Эрдоган предрек премьеру Израиля Нетаньяху судьбу Милошевича
Премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху ждет судьба бывшего президента Югославии Слободана Милошевича. Об этом на заседании министров государств — членов Постоянного комитета по торговому и экономическому сотрудничеству заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.
По его словам, Турция не позволит миру забыть о признании Израилем наличия ядерного оружия.
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«Мы не позволим забыть о ядерном оружии, существование которого признали израильские власти. Ставший мясником сектора Газа Нетаньяху окажется под судом, подобно Милошевичу», — сказал Эрдоган.
Турецкий лидер отметил, что страны исламского мира уже сейчас должны начать подготовку к восстановлению Газы.
«Газа принадлежит палестинцам и всегда будет принадлежать им. Защита Палестины и Газы означает защиту Стамбула, Медины и Мекки. Плач, боль и огонь дойдут до нашего дома, если мы продолжим знать», — добавил он.
Ранее Турция подала иск на Израиль в Международный уголовный суд, назвав Нетаньяху «Гитлером XXI века».
Турция
Израиль
Реджеп Эрдоган
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