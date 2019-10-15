Нетаньяху попросил Путина помиловать осужденную за наркотики израильтянку

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху попросил президента России Владимира Путина помиловать осужденную на семь лет за контрабанду и хранение наркотиков Нааму Иссахар. Об этом говорится на официальной странице главы израильского правительства в Twitter.

Президент Израиля попросил Путина помиловать осужденную за наркотики Иссахар Подробнее

В сообщении говорится, что премьер Израиля официально обращается к российскому лидеру от своего имени и имени президента Реувена Ривлина.

Гражданку Израиля Нааму Иссахар задержали 9 апреля в транзитной зоне аэропорта Шереметьево. Она направлялась из Дели в Тель-Авив. При досмотре у нее нашли 9,6 грамма наркотика. Девушку тут же задержали и отправили в Следственный изолятор.

Сама Иссахар во время суда подтвердила, что наркотик принадлежит ей, но обвинения в контрабанде она отвергла. Ее приговорили к 7,5 года колонии. Канцелярия Биньямина Нетаньяху обращалась к президенту России Владимиру Путину с просьбой смягчить наказание или хотя бы улучшить содержания Иссахар.

Отдельно с просьбой о помиловании девушки к Владимиру Путину обращался и президент Израиля Реувен Ривлин. Он попросил не ломать жизнь ранее не судимой Нааме, которая уже признала свою вину в серьезной ошибке.