Мир 14 апреля 2024, 10:20 Нетаньяху пообещал Израилю победу над Ираном Нетаньяху пообещал победу над Ираном совместными усилиями Amos Ben Gershom / Global Look Press

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Израиль совместными усилиями одержит победу над Ираном. Об этом в социальной сети X сообщил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху после отражения воздушной атаки.

«Мы остановили эту атаку, мы перехватили ракеты. Вместе мы победим», — написал он.

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В ночь на воскресенье, 14 апреля, иранские военные нанесли воздушный удар беспилотниками и ракетами по территории Ирана. В стране объяснили эту меру гарантированным Уставом ООН правом на самооборону.

Президент США Джо Байден заявлял, что американские военные помогли Израилю отбиться от атаки. По его словам, ВВС сбили порядка 70 ударных беспилотников и три баллистические ракеты. Глава государства указал на высокое мастерство сил обороны.

В палестинском движении ХАМАС отмечали, что Иран совершил надлежащий военный ответ Израилю на атаку израильской армии по консульству Ирана в Дамаске.