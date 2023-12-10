Мир 10 декабря 2023, 15:26 Нетаньяху покинул заседание кабмина ради переговоров с Путиным Haaretz: премьер Израиля Нетаньяху ушел с заседания кабмина для беседы с Путиным Keystone Press Agency / Global Look Press

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Переговоры с президентом России Владимиром Путиным заставили премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху покинуть заседание правительства. Об этом сообщила газета Haaretz.

Разговор по телефону продолжался около 50 минут. Поэтому Нетаньяху вернулся в зал заседаний только под конец встречи министров.

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В канцелярии израильского премьера факт переговоров подтвердили. Там отметили, что в своих заявлениях Нетаньяху назвал обоснованными меры, которые применяет Израиль против сектора Газа после пережитой террористической атаки.

Глава правительства также выразил признательность России за освобождение захваченного ХАМАС израильтянина с российским гражданством. Также он попросил российского лидера оказать давление на Красный Крест, чтобы организация предоставила заложникам лекарства и оказала медицинскую помощь.

Нетаньяху подчеркнул, что Израиль продолжит использовать все политические и военные средства для освобождения заложников.

Это вторая беседа Путина и Нетаньяху после начала обострения палестино-израильского конфликта.

Первый разговор прошел 16 октября. В Кремле тогда отметили, что главной темой разговора стала кризисная ситуация, которая сформировалась в регионе после атаки ХАМАС и начала ударов израильской армии по сектору Газа.