Нетаньяху перепутал Джонсона и Ельцина

Нетаньяху анонсировал возможную встречу с Путиным Подробнее

«Я вернулся из очень приятной поездки в Лондон, где встретился с премьер-министром Борисом Ельциным и министром обороны США», — сказал Нетаньяху в ходе заседания правительства страны.

Премьера поспешили поправить парламентарии, которые напомнили правильную фамилию. Нетаньяху не растерялся и заявил, что просто хотел проверить, внимательно ли его слушают.

Борис Джонсон занимает должность премьер-министра Великобритании с 24 июля 2019 года. До своего назначения он был главой британского Министерства иностранных дел, а также был мэром Лондона.

Борис Ельцин с 1991 по 1999 год занимал пост президента России и стал первым главой страны. Он ушел из жизни 23 апреля 2007 года в Москве. Ему было 76 лет.