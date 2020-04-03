Нетаньяху не заразился коронавирусом от министра здравоохранения Израиля

Биньямин Нетаньяху уже второй раз отправляется на карантин — коронавирус нашли у главы Минздрава Израиля Лицмана. Израильского премьера проверили. Он не заразился.

«Премьер-министр прошел сегодня проверку на коронавирус, которая показала отрицательный результат», — приводит РИА «Новости» слова пресс-службы премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Ранее стало известно, что коронавирус подхватил 71-летний министр здравоохранения Яаков Лицман. После этого Нетаньяху протестировали и отправили на карантин уже второй раз. Первая трехдневная изоляция была, когда 30 марта 2019-nCoV выявили у советника Нетаньяху по делам ультраортодоксальной общины Ривки Палух. После того случая проверили не только главу Израиля, но и членов его семьи. Все они оказались здоровы.

Коронавирус появился в КНР в конце прошлого года. Инфекция стремительно распространилась по всей планете. Количество зараженных во всем мире перевалило за миллион. Умерли от COVID-19 53 тысячи человек.