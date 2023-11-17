Мир 17 ноября 2023, 13:42 Нетаньяху не поехал навещать раненых в больнице Израиля, опасаясь протестов — СМИ Yedioth Ahronoth: Нетаньяху отложил визит в «Шибу», опасаясь протестов против Avi Ohayon/Israel Gpo

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не поехал в медицинский центр «Шиба», в котором располагаются раненые военные. Как заявили журналисты газеты Yedioth Ahronoth, он побоялся протестных выступлений против себя.

Премьер Израиля собирался посетить госпиталь, чтобы проведать раненых бойцов. Но накануне вечером перед мероприятием канцелярия Нетаньяху сообщила, что он отказался от поездки. Согласно данным обозревателей, политик побоялся, что его осудят раненые военные.

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Главный врач «Шибы» заявил, что премьер-министру нигде не будут рады. По его мнению, израильские бойцы расплатились своим здоровьем за ошибки Нетаньяху.

В «Шибе» расположилось наибольшее количество раненых. Главврач заверил, что им понадобится много времени на лечение.

«Здесь есть те, кто потерял ноги, и те, чья жизнь после ранения никогда не будет такой, какой она была до него — поэтому и интенсивность гнева среди них будет сильнее, чем у других», — подчеркнул он.

Недавно Нетаньяху приказал Армии обороны Израиля готовиться к любому сценарию событий с группировкой «Хезболла». По его словам, на севере ведутся мощные «обмены ударами».