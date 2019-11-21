Нетаньяху назвал предъявленные к нему обвинения экспериментом

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что предъявленные ему юрсоветником кабмина Авихаем Мандельблитом обвинения он расценивает как попытку свержения его с поста главы правительства.

Нетаньяху будут предъявлены обвинения по трем уголовным делам - о взятке, мошенничестве и обмане общественного доверия.

Генпрокурор Израиля предъявил Нетаньяху обвинения по трем делам Подробнее

«Это очень тяжелый день. Я очень уважаю судебную систему Израиля, у нас мировое имя в этой системе, не нужно быть слепым, чтобы не видеть, что-то не очень хорошее происходит у следователей, полиции и прокуратуры, потому что сегодня вечером мы видим эксперимент, чтобы свергнуть премьер-министра», — цитирует израильского премьера РИА «Новости».

На пресс-конференции Нетаньяху подчеркнул, что заявление Мандельблита было сделано в самый чувствительный момент политической системы страны и уже этот факт говорит о том, что идет неправильный процесс.

В «деле 4000» речь идет о лоббировании интересов телекоммуникационной группы «Безек» в обмен на поддержку Нетаньяху, которая озвучивалась на подконтрольном компании популярном новостном интернет-ресурсе «Walla!».

Подозрения в получении Нетаньяху догоростоящих подарков расследовались в «деле 1000». Премьер подозревается в получении эксклюзивных подарков на сумму в 300 тысяч долларов от голливудского продюсера Арнона Мильчина. В ответ Нетаньяху якобы поддерживал его личные и деловые интересы.

О попытках премьера Израиля договориться с владельцем крупной медиагруппы «Едиот Ахронот» идет речь в «деле 2000».

Она должна была благосклонно освещать деятельность правительства в обмен на принятие закона, ущемляющего права ее конкурентов.