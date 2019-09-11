Нетаньяху эвакуировали из-за ракетного удара
Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Армии обороны Израиля. Под угрозой ракетного удара оказались города Ашдод и Ашкелон. Встреча премьера транслировалась в прямом эфире, но он вынужден был ее прервать. Нетаньяху призвал активистов партии «Ликуд» к спокойствию.
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Премьер был вывезен со сцены в безопасное место, но вернулся на сцену через несколько минут после окончания обстрела, и продолжил свое выступление.
Вечером того же дня в специальном телеобращении Нетаньяху пообещал сделать Иорданскую долину и часть Западного берега реки Иордан израильской землей.
«Две ракеты из Газы были запущены в сторону израильских портовых городов Ашдод и Ашкелон. К счастью, обе они были перехвачены системой противовоздушной обороны „Железный купол“», — сообщила Армия обороны Израиля.
В зоне обстрела оказались около полумиллиона израильтян.