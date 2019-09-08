  • Нетаньяху анонсировал возможную встречу с Путиным

    08 сентября 2019, 14:44

    Андрей Иванов

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху рассказал о своем намерении встретиться с президентом России Владимиром Путиным для обсуждения армейских вопросов.

    «В течение недели возможно, что я также буду в России, чтобы обсудить продолжение согласования по армейским вопросам с президентом Путиным», — приводит РИА «Новости» слова выступления израильского премьера в ходе воскресного заседания кабинета министров.

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    23 августа Путин провел телефонный разговор с Нетаньяху. Глава Израиля рассказал российскому президенту о своем визите на Украину.Также главы государств обменялись мнениями по региональной повестке дня.

    «Выражена обоюдная заинтересованность в поддержании российско-израильского взаимодействия на сирийском направлении, в совместной борьбе с международным терроризмом», — говорится на сайте Кремля.

    В ходе этой беседы были также затронуты также вопросы дальнейшего укрепления двустороннего торгово-экономического сотрудничества.

    Итогом разговора стала договоренность о продолжении контактов.