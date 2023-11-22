Мир 22 ноября 2023, 02:44 Нетаньяху анонсировал «тяжелое» решение по заложникам ХАМАС Нетаньяху: Израилю предстоит тяжелое решение по сделке о заложниках в Газе Pxhere

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Израилю предстоит принять «тяжелое, но правильное» решение по сделке об освобождении части заложников ХАМАС в секторе Газа. Об этом сообщил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху, его слова привел ТАСС.

«Сегодня вечером перед нами стоит тяжелое, но правильное решение. Все представители служб безопасности полностью поддержали его. В своей профессиональной оценке они ясно дали понять, что безопасность наших сил будет гарантирована в дни прекращения огня и что разведывательные усилия продолжатся», — сказал он.

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Премьер добавил, что необходимое для освобождения заложников временное прекращение огня не означает остановку операции в секторе Газа. Он пообещал выполнение в полном объеме всех поставленных перед ЦАХАЛ целей. В первую очередь, это ликвидация ХАМАС и устранение любой угрозы Израилю со стороны сектора Газа.

По словам Нетаньяху, президент США Джо Байден помог Тель-Авиву добиться более выгодных условий в сделке по освобождению заложников. Других деталей по поводу условий освобождения заложников премьер-министр раскрывать не стал.

Накануне Байден заявил, что заинтересованные стороны практически достигли договоренности об освобождении заложников ХАМАС.