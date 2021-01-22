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    22 января 2021, 15:14

    Нетаньяху сделал экспонат из шприца, которым ему сделали прививку от ковида

    Наза Салех Захи

    Премьер Израиля эффектно прорекламировал вакцину от коронавируса. Биньямин Нетаньяху показал, что хранит шприц, которым его привили. Он стал одним из главных экспонатов в коллекции политика.

    Он рассказал, что показывает своим гостям копию римской стрелы, «Стрелу» — «самую современную в мире систему ПРО „Хец“», и теперь в его коллекции появилась еще одна стрела.

    «Это шприц, которым мне сделали первую из миллиона прививок, которые мы привезли в Израиль», — пояснил премьер.

    Он пообещал, что Израиль станет первой страной в мире, которая победит эпидемию коронавируса.

    «Когда есть вера, все возможно», — заключил он.

    Нетаньяху сделал прививку от коронавируса еще в декабре 2019 года. Для этого он использовал препарат американской компании Pfizer. Также привилась и глава Минздрава Израиля Юлия Эдельштейн.

    Израиль входит в топ-3 стран по числу привитых от коронавируса. В этом государстве по состоянию на начало января вакцинировались 1,692 миллиона человек. Израиль опережают США (7,725 миллиона) и Китай (около девяти миллионов).