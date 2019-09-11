Нет «враждебной среде». Российские студенты смогут остаться в Англии после учебы еще на два года

Иностранные студенты, в том числе и россияне, смогут жить в Великобритании еще в течение двух лет после окончания учебы, а не уезжать на родину спустя несколько месяцев после получения степени. Так у молодежи будет больше шансов найти работу, а Королевство сможет извлечь выгоду из талантов выпускников.

Студенты-иностранцы получат в Великобритании визу на два года после окончания университета, вне зависимости от того, успели они получить работу или нет. Об этом заявили в Хоум-офисе — департаменте правительства Великобритании, ответственном за иммиграционный контроль, безопасность и порядок, передает CNN.

Так, власти отменили решение, принятое Терезой Мэй семь лет назад, отменив один из основных аспектов стратегии бывшего премьер-министра — «враждебную среду». Тогда, еще будучи министром внутренних дел, Мэй назвала двухлетнюю визу «слишком щедрой» и предоставила молодежи лишь четыре месяца для того, чтобы либо покинуть страну, либо получить рабочую визу. Это привело к сокращению числа иностранных студентов.

Новый премьер-министр Борис Джонсон, в свою очередь, считает, что увеличение срока пребывания выпускников вузов в Великобритании будет выгодно не только им, но и Королевству. Он уверен: научные прорывы в стране «были бы невозможны без открытости для ярчайших и лучших умов со всего земного шара».

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«Поэтому мы представляем новый путь для иностранных студентов, чтобы они могли раскрыть свой потенциал и начать карьеру в Великобритании», — заявил Джонсон.

Новые правила будут действовать уже со следующего года для студентов, начинающих учебу на бакалавриате или выше. По окончании двухлетней визы выпускники-иностранцы смогут подать заявление на долгосрочную рабочую визу.

В 2018-м в английских университетах учились порядка 460 тысяч иностранных студентов, если не считать тех, кто проживал в Евросоюзе. Власти Великобритании планируют увеличить эту цифру до 600 тысяч в течение последующих 10 лет.