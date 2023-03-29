Мир 29 марта 2023, 01:06 «Нет там ни шиша». Экс-аналитик ЦРУ ответил цитатой Путина на планы США по России и Китаю Экс-аналитик ЦРУ Макговерн предупредил США цитатой Путина насчет планов по России и Китаю РИА «Новости»

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Бывший аналитик ЦРУ по России Реймонд Макговерн предупредил США цитатой президента Владимира Путина в ответ на его планы по Китаю. В эфире YouTube-канала Judging Freedom его спросили, сможет ли Вашингтон воевать с Москвой, одновременно провоцируя обострение ситуации вокруг Тайваня.

Макговерн напомнил фразу, которую Путин произнес на сессии дискуссионного клуба «Валдай» в 2022 году. Тогда президент России усомнился в нормальности Вашингтона, который портит отношения с Пекином на фоне противодействия Москве.

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«Зачем надо было тащиться этой бабушке (бывшему спикеру палаты представителей Нэнси Пелоси. — прим. ред.) в Тайвань, чтобы провоцировать Китай на ответные действия, когда они с Россией не могут урегулировать отношения из-за того, что происходит на Украине», — заявил Путин.

Глава государства пришел к выводу, что все эти действия являются следствием чувства безнаказанности и излишней самоуверенности.

«Нет там ни шиша никакой тонкой задумки, просто бред, и все. И самоуверенность, <…> самоуверенность и чувство безнаказанности», — сказал российский лидер.

Именно это высказывание и припомнил Макговерн.

«Нет, и объяснить это можно только словами Путина на пленарной сессии Валдая», — сказал эксперт.

Бывший сотрудник ЦРУ предупредил, что для США сейчас сложилась опасная ситуация на фоне подрыва отношений между Вашингтоном и Москвой на фоне украинского кризиса.

Ранее вице-премьер России Дмитрий Чернышенко сообщил о начале разработке плана развития ключевых направлений российско-китайского экономического сотрудничества до 2030 года. Также стороны утвердили график предстоящих контактов на уровне руководства правительств России и Китая.