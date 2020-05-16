«Нет СПИДа и есть антитела COVID-19». Чичваркин показал тест на коронавирус

Основатель «Евросети» и руководитель винного бизнеса Hedonism Wines в Великобритании Евгений Чичваркин рассказал о перенесенной им коронавирусной инфекции. На своей странице в Instagram он показал результаты пройденного теста на антитела.

«У меня нет СПИДа и есть антитела COVID-19. Ну настоящий полковник», — написал предприниматель.

Судя по представленным данным, Евгений Чичваркин прошел иммуноферментный анализ крови (ИФА). Он показывает наличие антител, выработанных иммунной системой человека в ответ на появление возбудителя.

У предпринимателя наши в крови иммуноглобулины G. Это значит, что Чичваркин уже переболел, а эти антитела остались в крови, чтобы защитить его от повторного заражения.

В комментариях Евгений Чичваркин рассказал, что переболел еще 1,5 месяца назад. Все у него прошло в легкой форме.

«Слабость, сонливость, небольшая температура», — рассказал он о первых симптомах. После, по его словам, у него исчезло обоняние, которое начало возвращаться только через 10 дней. Чичваркин отметил, что до последнего не мог поверить, что заразился именно тем самым коронавирусом.

По данным на 16 мая в России выявили 273 043 случаев заражения коронавирусом. За последние сутки количество зараженных увеличилось на 9200 человек. Умерли за все время пандемии 2537 пациентов. В мире количество инфицированных превысило 4,6 миллиона человек. Количество летальных исходов составило более 308 тысяч.