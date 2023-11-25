25 ноября 2023, 12:25
«Нет смысла». В США указали на бесполезность западной техники на Украине
Forbes: в ВСУ зафиксировали отсутствие грамотного военного руководства
Западные поставки техники ВСУ утратили свой смысл, так как в стране нет грамотного и слаженного командования. В армии республики также зафиксировали серьезный недостаток саперов, сообщил обозреватель Forbes Дэвид Экс .
«Западная техника не имеет значения без военного руководства. <…> Способные штабные офицеры не фигурируют в списках обещанной военной помощи», — уточнил журналист.
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По его словам, еще одной немаловажной проблемой украинских подразделений оказалась нехватка боеприпасов, поставка которых полностью зависит от Соединенных Штатов и стран Евросоюза. Кроме того, в ВСУ отсутствуют нужное количество оборудования для обнаружения мин и хорошо обученные саперы.
На бессмысленность поставок военной техники на Украину со стороны НАТО указывал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, западное вооружение не изменит ход спецоперации и не снизит решимость РФ.
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