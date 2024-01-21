21 января 2024, 02:31
«Нет смысла». На Украине объяснили, почему в страну не завозят западные самолеты и ракеты
Игнат: нет смысла размещать на Украине самолеты и ракеты из-за российских ударов
Украина не может хранить на своей территории западные ракеты и истребители, так как они попадут под удары российской армии. Об этом заявил советник командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в интервью украинскому изданию «Фокус».
Игнат признал эффективную работу российской разведки и пожаловался, что из-за нее нет смысла размещать на территории Украины склады с боеприпасами.
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«Та же история и с самолетами F-16. Все вроде готово, а мы не берем — почему? Прибудут они к нам и станут хорошей мишенью», — сказал военачальник.
И все же Игнат выразил уверенность, что западные истребители поступят на Украину, когда все для них будет готово.
Ранее Юрий Игнат заявил, что украинской армии будет трудно содержать истребители F-16. По словам военного, в украинской армии есть четыре типа советских самолетов, а обращаться с разными типами техники — сложная задача.
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