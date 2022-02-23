«Нет смысла». Блинкен отказался встречаться с Лавровым

Встреча госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД РФ Сергея Лаврова не состоится. В Госдепе заявили, что не видят в ней смысла. Для дипломатического диалога Россия должна продемонстрировать серьезность своих намерений.

Отмену встречи, которую планировали провести 24 февраля, анонсировал госсекретарь США Энтони Блинкен. Его процитировало РИА «Новости».

«Нет смысла сейчас двигаться вперед с этой встречей», — сказал Блинкен в ходе беседы с главой украинского МИД Дмитрием Кулебой.

Глава Госдепа подчеркнул, что проконсультировался по вопросу с союзниками и партнерами и заручился их согласием. Письмо с уведомлением о принятом решении он уже направил министру иностранных дел России Сергею Лаврову.

США, заявил Блинкен, не позволят РФ «притворяться участниками дипломатического процесса» и «двигаться по пути конфликта». При этом американская сторона вместе с партнерами «открыты дипломатии».

«Но Москва должна продемонстрировать, что настроена серьезно», — сказал Блинкен, назвав действия России в последние сутки демонстрацией прямо противоположной позиции.

Ранее встречу с Лавровым отменил глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан.