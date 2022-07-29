Власти США отказались признавать экономические проблемы, отменив само слово «рецессия». В свое время им заменили «депрессию» и «панику» в контексте кризиса. О приемах Белого дома в своем Telegram-канале рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Знаете, как в США закончились экономические депрессии? Они просто перестали употреблять это слово. Как и слово „паника“ в контексте экономического кризиса. Нет слова — нет проблемы», — объяснила она.

Мария Захарова предположила, что так же поступили в этот раз, а также напомнила о происхождении слова «рецессия». Его ввели в обиход в 30-е годы, когда в США были серьезные экономические проблемы. Политики, политологи, финансисты и промышленники, по ее словам, сговорились и решили заменить «депрессию» на более мягкую «рецессию».

Она предположила, что на фоне перекладывания ответственности на Россию пиарщики Белого дома в будущем начнут использовать термины «внешняя рецессия» или «рецессионные интервенции Кремля».

Пресс-секретарь президента США Карин Жан-Пьер вспылила после вопроса журналиста о рецессии. По данным Министерства торговли США, во втором квартале 2022 года ВВП страны снизился на 0,9% в годовом исчислении.