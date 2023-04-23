Мир 23 апреля 2023, 02:29 «Нет шансов». Зеленскому пригрозили свержением из-за провала контрнаступления ВСУ Экс-советник Кучмы Соскин: у ВСУ нет шансов прорвать оборону, Зеленскому грозит свержение YouTube

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Провал запланированного на весну контрнаступления украинской армии может привести к свержению президента Украины Владимира Зеленского. Такое мнение высказал бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.

«В связи с нагнетанием очень тяжелой политической, экономической, финансовой, социальной и религиозной ситуации на Украине последнее, что держит население от внутреннего взрыва — это надежда на наступление», — пояснил экс-советник.

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Соскин считает, что ВСУ вряд ли удастся осуществить контрнаступление, украинская армия остро ощущает нехватку военной техники и боеприпасов. Западных поставок не хватает для противостояния с российскими Вооруженными силами, отметил Соскин.

«Я считаю, что у Зеленского нет шансов прорвать оборону», — заявил автор канала.

Ситуация на линии фронта для ВСУ складывается неблагоприятная, а возможностей у Зеленского для осуществления задуманного контрудара нет, подчеркнул Соскин.

Солдатам ВСУ посоветовали применить против ВС РФ тактику нацистов — наступать там, где в окопах нет противника. Российская армия превосходит ВСУ по умению строить укрепления, заявил украинский генерал в интервью местному СМИ.