Мир 31 мая 2023, 21:59 «Нет шансов». Возможности Украины в противостоянии с Россией оценили в США Офицер ЦРУ Джиральди не видит шансов у Киева на победу в украинском конфликте РИА «Новости»

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Украинская сторона не в состоянии победить в противостоянии с РФ. Об этом сообщил офицер ЦРУ в отставке Филип Джиральди в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

«У Украины нет шансов на победу. <…> Все бы поприветствовали прекращение огня и начало серьезных переговоров», — сообщил он.

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По мнению военного, Вашингтон не принимает никаких действий для урегулирования украинского кризиса, а только хвалит главу Украины Владимира Зеленского за провокационные действия, учиненные киевским режимом.

Джиральди объяснил, что самым подходящим для Киева вариантом стало бы политическое решение с обсуждением территориальных интересов. Несмотря на это, правительство США не перестает заниматься покровительством Украины и готово «до самого конца» транслировать идею о нескончаемой поддержке ВСУ. Такие действия ведут к опасной эскалации конфликта, заявил Джиральди.

Ранее стало известно о предоставлении нового пакета военной помощи Украине со стороны США. Вашингтон намерен передать киевскому режиму снаряды для HIMARS и Patriot.