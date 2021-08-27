Суд в Норвегии рассмотрит дело террориста Брейвика, который просит об условно-досрочном освобождении. Юрист по международному частному праву Антон Аранибар в беседе с «360» оценил возможности выхода преступника по УДО.

Юрист отметил, что приговор Брейвику можно назвать излишне мягким. Тем более что условия содержания террориста сейчас довольно комфортные. Антон Аранибар напомнил, что Брейвик несколько раз ходатайствовал об улучшении его жизни в заключении. Ему предоставили телевизор, выход в интернет.

«Что касается отмены или выхода по УДО, то я думаю, что перспективы нет. Скорее всего, суд отклонит его ходатайство об условно-досрочном освобождении», — сказал юрист.

По словам Антона Аранибара, в целом в мировой практике сложно припомнить случаи, когда после настолько тяжелых преступлений осужденные потом выходили условно-досрочно. Несмотря на всю толерантность Европы, в подавляющем большинстве случаев ходатайства об УДО отклоняются и наказание остается в силе.

Брейвик совершил несколько атак в Норвегии в 2011 году. Сначала он взорвал бомбу в правительственном квартале Осло, а потом переоделся в форму полицейского и устроил стрельбу в молодежном лагере. Брейвика приговорили к 21 году заключения — с возможностью продления срока, если его сочтут потенциально опасным.