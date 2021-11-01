Нет, просто показываю: Лавров попал в неловкую ситуацию в Норвегии

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на прошлой неделе попал в неловкую ситуацию во время встречи с главой МИД Норвегии Анникен Хюитфельдт. Она показала ему семейную реликвию — дедовскую шкатулку времен Второй мировой войны. Лавров подумал, что это подарок, написало Aftenposten.

Хюитфельдт рассказала, что шкатулка досталась ей от деда, который был в плену вместе с советскими солдатами. Глава норвежской дипломатии отметила, что ее дед во время войны даже научился говорить по-русски и любил русскую поэзию. Дипломат передала Лаврову шкатулку со словами, что теперь она стоит у нее дома и служит теплым воспоминанием о семье.

Российский министр подумал, что шкатулка — это подарок, и поблагодарил коллегу.

«Спасибо за эту драгоценную вещь. Она займет достойное место в музее МИД РФ», — ответил Лавров.

Конфуз не нарушил атмосферу встречи. Хюитфельдт в ответ лишь улыбнулась, после чего Лавров вернул норвежке ее реликвию.

Лавров тоже приглашал Хюитфельдт посетить Россию, когда она сочтет подходящим.

Ранее Лавров отверг домыслы ЕС о роли Москвы в миграционном кризисе на границах Белоруссии.