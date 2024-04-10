Эксклюзив 10 апреля 2024, 02:31 «Нет политического решения». Стало известно, почему Германия не нашла Patriot для Украины Политический советник Маркелов: ФРГ не даст Patriot Украине из-за политики РИА «Новости»

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Президент Украины Владимир Зеленский выпрашивает снаряды и средства ПВО у Запада, но партнеры не спешат идти ему навстречу. Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что у ФРГ закончились системы Patriot, которые власти могли бы отправить на Украину. Дипломат пообещала поискать комплексы в третьих странах. Политический советник Сергей Маркелов объяснил ведущему «360» Антону Шестакову, что на самом деле причина отказа в передаче Patriot совсем другая — политическая.

По словам эксперта, систем Patriot в мире больше чем достаточно, и военным властям США прекрасно известно, где они находятся. Каждый такой комплекс контролируется, а решение о их перемещениях принимают не военные, а политики.

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«Передвижение системы Patriot по миру, в любой конфликт, — это огромное количество политических решений и согласований. Бербок, как любой политик смещает проблему в сторону „Мы ищем системы Patriot“. А что их искать? „Мы ищем системы Patriot, по которым можно найти политическое решение, чтобы они появились в Украине“, — вот как правильно говорить. И этих решений на сегодня практически нет», — объяснил Маркелов.

Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель рассказал, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба «отчаянно» попросил у него семь систем Patriot. Боррель пообещал, что Евросоюз сможет оперативно найти и поставить такие комплексы.

В апреле стало известно, что Вооруженные силы России уничтожили на Украине несколько американских зенитных ракетных комплексов Patriot.