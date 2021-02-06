Бывшего президента США Дональда Трампа не стоит допускать на секретные брифинги разведывательного сообщества. Об отсутствии такой необходимости заявил лидер страны Джо Байден.

Во время интервью ведущая телеканала CBS спросила у Байдена, считает ли он необходимым присутствие Трампа на брифингах разведсообщества. На это президент ответил: «Думаю, нет». Он пояснил, что такое мнение связано с непредсказуемым поведением Трампа.

«Думаю, что нет нужды проводить для него секретные брифинги. В чем ценность проведения для него секретных брифингов? Какое это будет иметь влияние, если только он не проговорится и не скажет что-нибудь?» — заявил Байден.

Он также подтвердил свои слова, произнесенные в ходе предвыборной кампании о том, что Трамп представляет угрозу. Президент подчеркнул, что «уверен в этом». Бывшие главы США могут получить доступ к секретной информации, если это одобрит действующий лидер страны.

Ранее Байден высказался о последствиях пандемии коронавируса. Он заявил, что экономика находится в трудном положении, из-за чего 36 миллионам жителей страны не хватает еды. Несмотря на это, глава Вашингтона пообещал действовать быстро.