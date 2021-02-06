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    06 февраля 2021, 03:47

    Нет необходимости сообщать Трампу секретную информацию — Байден

    Дарья Бунякова

    Бывшего президента США Дональда Трампа не стоит допускать на секретные брифинги разведывательного сообщества. Об отсутствии такой необходимости заявил лидер страны Джо Байден.

    Во время интервью ведущая телеканала CBS спросила у Байдена, считает ли он необходимым присутствие Трампа на брифингах разведсообщества. На это президент ответил: «Думаю, нет». Он пояснил, что такое мнение связано с непредсказуемым поведением Трампа.

    «Думаю, что нет нужды проводить для него секретные брифинги. В чем ценность проведения для него секретных брифингов? Какое это будет иметь влияние, если только он не проговорится и не скажет что-нибудь?» — заявил Байден.

    Он также подтвердил свои слова, произнесенные в ходе предвыборной кампании о том, что Трамп представляет угрозу. Президент подчеркнул, что «уверен в этом». Бывшие главы США могут получить доступ к секретной информации, если это одобрит действующий лидер страны.

    Ранее Байден высказался о последствиях пандемии коронавируса. Он заявил, что экономика находится в трудном положении, из-за чего 36 миллионам жителей страны не хватает еды. Несмотря на это, глава Вашингтона пообещал действовать быстро.