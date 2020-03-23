«Нет мяса и туалетной бумаги». Футболист Зинченко пожаловался на пустые полки в магазинах Англии
Защитник футбольного клуба «Манчестер Сити» и сборной Украины Александр Зинченко оценил состояние английских магазинов на фоне распространения коронавируса. Об этом сообщил «Великий футбол».
По информации «Газеты.ru», спортсмен отметил частый недостаток товаров первой необходимости в супермаркетах.
«Сколько не хожу в магазин, действительно, нет некоторых продуктов. В частности, нет мяса и туалетной бумаги. Можно делать заказы в интернете, но тогда его надо ждать больше недели. Поэтому ситуация такая», — пояснил Зинченко.